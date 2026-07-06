Фестиваль «Семья - основа, семья - опора» в третий раз прошел в Великих Луках

Третий фестиваль семейного творчества «Семья – основа, семья – опора» прошел в торговом центре «Апельсин». Мероприятие объединило участников и гостей разных возрастов, став площадкой для демонстрации семейных талантов и укрепления традиционных ценностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Виталий Плотников

Фестиваль открылся приветственным словом секретаря Великолукской епархии иерея Вадима Яковлева. В своем обращении он подчеркнул, что семья - это фундамент общества и нравственный ориентир для человека. Отец Вадим отметил, что совместное творчество помогает укрепить родственные связи, передать культурные и духовные традиции из поколения в поколение, а сам фестиваль стал доброй традицией, объединяющей детей и родителей вокруг важных жизненных начал.

Одним из центральных событий фестиваля стало выступление детского хора Воскресной школы Духовно- просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления. Юные исполнители представили зрителям программу, состоящую из духовных произведений и народных песен.

Фестиваль украсил и хор матерей воспитанников Воскресной школы ДПЦ «Ковчег».

Мероприятие прошло в формате открытой площадки. Гости могли не только насладиться концертной программой, но и принять участие в мастер-классах, а также просто провести время в кругу близких.

Главная цель мероприятия – в преддверии Дня семьи, любви и верности напомнить о ценности семьи и важности совместного досуга.