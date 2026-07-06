Участников весеннего месячника по благоустройству наградили в Великих Луках

Церемония награждения участников весеннего месячника по благоустройству состоялась сегодня, 6 июля, в администрации города Великие Луки в рамках традиционного еженедельного планерного совещания, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Открывая торжественную церемонию, глава администрации города Андрей Беляев отметил, что благоустройство Великих Лук является общей задачей, в решение которой ежегодно активно включаются предприятия, учреждения, организации, образовательные учреждения и общественные объединения города. Благодаря их совместным усилиям весной привели в порядок общественные пространства, дворовые территории, улицы, скверы и закрепленные территории, что позволило сделать город еще более чистым, уютным и комфортным для жителей.

За активное участие в проведении весеннего месячника по благоустройству и значительный вклад в наведение порядка на территории города благодарностью главы администрации города были награждены Великолукская городская Дума, местное отделение партии «Единая Россия», муниципальные предприятия «Водоканал», «Тепловые сети», «ДСУ», «Зеленхоз» и «Спецавтохозяйство», завод «Водоканал», кабельный завод «Алюр», завод «Реостат», ООО «Стеллаж+», ЗАО «ЗЭТО», ООО «Микрон», кабельный завод «Магма», ООО «КранВЛ», управляющие организации города, управление образования администрации города Великие Луки, Комитет по физической культуре и спорту администрации города, Единый расчетно-кассовый центр, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великолукский политехнический колледж, Великолукский механико-технологический колледж, филиал Псковского государственного университета в городе Великие Луки и Великолукский лесотехнический колледж.

В завершение церемонии Андрей Беляев поблагодарил всех участников весеннего месячника за ответственное отношение к общему делу, подчеркнув, что только благодаря совместной работе органов местного самоуправления, предприятий, организаций и жителей удается поддерживать чистоту, порядок и благоустроенный облик Великих Лук. Он выразил уверенность, что эта добрая традиция будет продолжена и в дальнейшем, способствуя созданию комфортной городской среды для всех великолучан.