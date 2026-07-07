Работодатели ценят опыт граждан старше 50 лет — Наталия Мозговая

Работодатели отменяют возрастные ограничения и начинают ценить опыт граждан старше 50 лет. Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Областного центра занятости населения Наталия Мозговая в эфире радио ПЛН FM.

Наталья Мозговая отметила, что многие работодатели уже сейчас не делят соискателей по возрасту. Компании, конечно, хотят нанимать молодых и квалифицированных специалистов. Однако бизнес принимает на работу и человека с опытом.

Гостья студии объяснила эту ситуацию демографическими факторами. «Человек с опытом в любом случае будет трудоустроен», — подчеркнула она.

По словам Наталии Мозговой, возрастные специалисты также получают работу.