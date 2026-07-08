Парад семьи пройдёт сегодня в Пскове

Праздничный парад семьи состоится сегодня в Пскове, сообщается в Telegram-канале уполномоченной при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елены Полонской.

Праздничное шествие стартует от храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (улица Карла Маркса, 36) до Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2).

После этого состоится молебное пение о семейном счастье и благополучии. Богослужение начнётся в 16:00.