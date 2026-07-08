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Центр профилактики и Псковская областная больница планируют совместные проекты

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Рабочая встреча, посвященная развитию профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни, состоялась в Псковской областной клинической больнице, сообщили представители больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Во встрече приняли участие заместитель главного врача ПОКБ Екатерина Астафьева и представитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук.

Главная тема — как эффективнее доносить ценности здорового образа жизни до населения. Особый акцент сделали на работе с молодым поколением, ведь именно в юности закладываются привычки, которые определяют здоровье на всю оставшуюся жизнь, отметили в ПОКБ. Стороны не просто обменялись идеями, но и наметили планы по реализации совместных проектов.

«Профилактика — это фундамент здорового общества. Важно, чтобы крупнейшая больница региона и профильный Центр работали в одной связке в этом направлении», — подчеркнула Екатерина Астафьева.
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