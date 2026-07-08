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В России предложили ввести карту с деньгами для молодоженов

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В России предложили ввести федеральную бонусную карту «АИСТ» для молодоженов. Соответствующее обращение министру экономического развития Максиму Решетникову направила партия «Справедливая Россия» (СР). Детали стали известны «Ленте.ру».

По словам руководителя думской фракции СР Сергея Миронова, предполагается, что после регистрации брака молодая семья будет получать на карту 25 тысяч рублей, пишет «Лента.ру».

«Демографическая ситуация требует срочных решений. За первый квартал 2025 года в России родились 288,8 тысячи детей — на 11,5 процента меньше, чем годом ранее. При сохранении такой динамики страна может столкнуться с минимальным уровнем рождаемости за всю новейшую историю», — заявил Миронов.

Политик отметил, что новая мера станет первым реальным шагом поддержки семьи, а не очередной декларацией о важности демографии.

«Это простой, справедливый и понятный сигнал: государство рядом с теми, кто только начинает строить свою семью», — заключил он.

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