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В ПсковГУ назвали три приоритетных направления научных исследований

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Псковский государственный университет сосредоточил научную деятельность на трех ключевых направлениях: инженерных технологиях, биомедицине и фундаментальных исследованиях безопасности, что позволяет вузу удерживать статус ведущего научно-образовательного центра Северо-Западного приграничья. Об этом сообщил начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов в эфире радио ПЛН FM.

Спикер раскрыл детали инженерного трека, который включает технологии и материалы для средств производства, робототехнику и гибридные технологии. Университет реализует это направление на базе Передовой инженерной школы Союзного государства для решения задач технологического лидерства.

Вторым приоритетом выступает биомедицина, персонифицированная медицина и экология. Драйвером развития этого блока служит Научно-исследовательский центр химико-биологических и медицинских исследований, который вуз создал в 2025 году. Василий Фролов обратил внимание на высокий статус руководителя центра: «Руководителем является Антал Тарас Корнелиевич, один из ведущих российских учёных в сфере биоэкологии. Это человек, который имеет индекс Хирша по базе данных РИНЦ 20,7, а по международной базе данных Скопус 28».

Третье направление охватывает фундаментальную науку и безопасность экономико-правового, информационного и культурно-исторического пространства человека и общества. В этой работе участвуют филологи, историки, географы, обществоведы, экономисты и правоведы.

Начальник управления также описал кадровый состав исследователей. Он разделил научный актив на две равные части: половину составляют опытные ученые, а вторую формируют молодые исследователи. При этом вуз располагает необходимой материально-технической базой и кадрами для коммерциализации наукоемких технологий, что программа развития университета закрепляет в качестве приоритета.

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