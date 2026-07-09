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В России создали первый отечественный микрокомпьютер с ИИ для робототехники

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Компания «Аэрокосмические антенные системы» представила новый микрокомпьютер, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полетного контроллера. Устройство предназначено для использования в беспилотниках, наземных роботах и других автономных системах, позволяя обрабатывать данные на борту.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам руководителя проекта Германа Янгалина, устройство отличается низким энергопотреблением в 12 Вт и поддерживает различные датчики, включая камеры и лидары. Отечественных аналогов ему сейчас на рынке нет.

«Это мощный одноплатный компьютер, специально созданный для задач ИИ и управления робототехникой. На одной плате объединены «мозг» компьютера, а также высокопроизводительный нейропроцессор — специализированный чип или вычислительный блок, разработанный для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ», — рассказал Герман Янгалин.

Технология поддерживает операционные системы Linux и может быть портировано на Astra Linux, KasperskyOS, «Альт», «Аврору» и другие, пишут «Известия».

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