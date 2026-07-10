Проректор ПсковГУ выступила модератором на форуме классных руководителей

Проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова представила вуз на Форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском государственном университете.

Фото: Псковский государственный университет

Больше 200 педагогов из разных уголков Северо-Запада собрались, чтобы обсудить лучшие практики и современные методики работы с детьми. Екатерина Гончарова выступила модератором одной из дискуссионных площадок.

«Для нас, как для университета, быть здесь — значит говорить с учителями на одном языке и показывать, что мы слышим друг друга. Школа готовит наших будущих студентов, и мы хотим, чтобы этот переход был максимально осмысленным. ПсковГУ открыт к диалогу и видит в учителях главных партнёров в воспитании молодежи», - рассказала Екатерина Гончарова о своей миссий на форуме.

Как отметили в ПсковГУ, участие университета в форуме для школьных учителей — важный шаг для построения мостов между средним и высшим образованием. Такие встречи позволяют педагогам лучше понять логику и требования современной высшей школы, что напрямую влияет на качество подготовки старшеклассников к поступлению в университет.