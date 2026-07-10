Перезахоронение останков воинов-освободителей состоялось на мемориале Чертова Гора

Митинг, посвященный 82-ой годовщине со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, и торжественный церемониал перезахоронения останков воинов-освободителей состоялись сегодня, 10 июля, на воинском мемориале Чертова Гора, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Оксана Филиппова / Мах
«Находясь на этом святом месте, где покоятся тысячи и тысячи погибших, понимаешь, что это не просто самое массовое захоронение на территории района, но и сильнейшее место памяти, поклонения и скорби. Пусть эта память будет священна для всех последующих поколений, ведь события и герои войны не должны быть забыты. Три года наш район был оккупирован врагом, который вступил на нашу землю практически сразу после начала войны, уже 7 июля 1941 года. С этого времени для нашей малой Родины начались тяжелейшие испытания: ушедшие на фронт сыновья и отцы, сожженные деревни, угнанные в плен граждане, скорбные похоронки и слезы материей… Но и невероятный героизм и сила духа, мужество и стремление к скорейшему освобождению Пушкиногорья», — прокомментировала Оксана Филиппова.
Вместе с главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым, который приехал поздравить всех с праздником, местными жителями и всеми присутствующими возложили цветы в знак вечной памяти о всех освободителях Пушкиногорья. Панихиду по 24 бойцам, останки которых обнаружены поисковиками, отслужил отец Михаил, настоятель Казанской церкви. Со всеми воинскими и духовными почестями под оружейные залпы предали их родной земле.
«К сожалению, ни одного имени не удалось установить… Но теперь, возлагая цветы на мемориале Чертова Гора, склоним головы перед величием подвига еще 24 бойцов, погибших за мирное будущее нашего края. Вечная память и слава всем освободителям Пушкиногорья от фашизма!» — резюмировала Оксана Филиппова.