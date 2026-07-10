Перезахоронение останков воинов-освободителей состоялось на мемориале Чертова Гора

Митинг, посвященный 82-ой годовщине со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, и торжественный церемониал перезахоронения останков воинов-освободителей состоялись сегодня, 10 июля, на воинском мемориале Чертова Гора, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

«Находясь на этом святом месте, где покоятся тысячи и тысячи погибших, понимаешь, что это не просто самое массовое захоронение на территории района, но и сильнейшее место памяти, поклонения и скорби. Пусть эта память будет священна для всех последующих поколений, ведь события и герои войны не должны быть забыты. Три года наш район был оккупирован врагом, который вступил на нашу землю практически сразу после начала войны, уже 7 июля 1941 года. С этого времени для нашей малой Родины начались тяжелейшие испытания: ушедшие на фронт сыновья и отцы, сожженные деревни, угнанные в плен граждане, скорбные похоронки и слезы материей… Но и невероятный героизм и сила духа, мужество и стремление к скорейшему освобождению Пушкиногорья», — прокомментировала Оксана Филиппова.

Вместе с главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым, который приехал поздравить всех с праздником, местными жителями и всеми присутствующими возложили цветы в знак вечной памяти о всех освободителях Пушкиногорья. Панихиду по 24 бойцам, останки которых обнаружены поисковиками, отслужил отец Михаил, настоятель Казанской церкви. Со всеми воинскими и духовными почестями под оружейные залпы предали их родной земле.