В Пскове фиксируют массовые сбои в работе интернета из-за аварии на узле

Массовые сбои в работе домашнего интернета фиксируют абоненты провайдера «Телесети» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

На перебои в работе провайдера жалуются абоненты, проживающие в разных районах города. По словам очевидцев, интернет может либо полностью отсутствовать, либо работать с большими потерями скорости.

«Авария на узле связи. Ведутся восстановительные работы. В ближайшее время связь восстановится. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали ситуацию со сбоями в работе интернета представители провайдера «Телесети».