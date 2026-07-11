Более двух тысяч человек состоит в псковской «Дружине» на сегодняшний день

Образование псковской «Дружины» состоялось три года назад в этот день, 11 июля. Сегодня в рядах организации уже более 2 тысяч человек, готовых в любую минуту встать на защиту спокойствия и безопасности жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Ежедневно дружинники выполняют важные задачи. В их числе: охрана критической инфраструктуры, патрулирование объектов ТЭК, выявление мест возможного запуска БПЛА, пресечение террористической деятельности и многое другое.

Только в 2026 году дружинники обеспечили безопасность на 328 массовых мероприятиях по всей области.

Невельский и Себежский филиалы «Дружины» активно помогают следить за порядком пограничному управлению ФСБ на российско-белорусском участке.

Также дружинники проводят патрулирование водных объектов для борьбы с нарушителями и браконьерами.

Добровольные пожарные команды в Псковском и Дновском районах уже потушили 10 ландшафтных пожаров и пять дней помогали бороться с возгоранием на полигоне ТБО под Порховом.

Сейчас дружинники оперативно включились в работу по оказанию помощи водителям: организуют порядок на АЗС, информируют о введённых сетевыми операторами правилах и ограничениях.