 
Общество

Более двух тысяч человек состоит в псковской «Дружине» на сегодняшний день

0

Образование псковской «Дружины» состоялось три года назад в этот день, 11 июля. Сегодня в рядах организации уже более 2 тысяч человек, готовых в любую минуту встать на защиту спокойствия и безопасности жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Ежедневно дружинники выполняют важные задачи. В их числе: охрана критической инфраструктуры, патрулирование объектов ТЭК, выявление мест возможного запуска БПЛА, пресечение террористической деятельности и многое другое.

Только в 2026 году дружинники обеспечили безопасность на 328 массовых мероприятиях по всей области. 

Невельский и Себежский филиалы «Дружины» активно помогают следить за порядком пограничному управлению ФСБ на российско-белорусском участке.

Также дружинники проводят патрулирование водных объектов для борьбы с нарушителями и браконьерами.

Добровольные пожарные команды в Псковском и Дновском районах уже потушили 10 ландшафтных пожаров и пять дней помогали бороться с возгоранием на полигоне ТБО под Порховом.

Сейчас дружинники оперативно включились в работу по оказанию помощи водителям: организуют порядок на АЗС, информируют о введённых сетевыми операторами правилах и ограничениях.

 
«Дорогие друзья! Спасибо за вашу бдительность, мужество и готовность служить на благо Псковской земли и наших жителей! С праздником!» — поздравил Михаил Ведерников дружинников с их днём.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026