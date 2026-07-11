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День образования псковской «Дружины» отмечают 11 июля

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День образования отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» отмечают в Псковской области сегодня, 11 июля.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Распоряжение о создании отряда содействия обороне «Дружина» в Псковской области губернатор Михаил Ведерников подписал в июле 2023 года. Отряд оказывает помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, а также участвует в реализации госпрограмм в указанных сферах.

В ряды «Дружины» входят мужчины и женщины — не только военнослужащие и сотрудники силовых структур в запасе. Это ремесленники, предприниматели, сотрудники организаций и предприятий, охотники, работники учреждений здравоохранения и образования, представители патриотических общественных организаций, профсоюзов и просто неравнодушные люди, которые видят угрозы и хотят быть полезным для родной земли.

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