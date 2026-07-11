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Псковичам напомнили о правилах безопасности при использовании лампы накаливания

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Русский изобретатель Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания 11 июля 1874 года. В честь данного события в Главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы банальное использование лампочки не обернулось пожаром.

Изображения: Главное управление МЧС России по Псковской области

Представить нашу современную жизнь без изобретения Александра Лодыгина и его аналогов абсолютно невозможно. А в те времена выбор осветительных приборов был крайне скуп. Да ещё и пожароопасен: лучина, восковая свеча, керосиновая лампа, газовый рожок.

 


Однако созданная тогда изобретателем лампа накаливания и использующаяся вот уже полтора века, требует к себе не меньше внимания, нежели освещающая комнату свеча. 

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