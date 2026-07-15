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Открытый микрофон для техно-практиков: спикеров приглашают на Импульс Т1 в ноябре

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ИТ-холдинг Т1 объявляет прием заявок на участие в деловой программе ежегодной технологической конференции Импульс Т1. В этом году мероприятие пройдет в пятый раз 19 ноября. Подать заявку на выступление в деловой программе можно до 15 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Импульс Т1 в этом году – это максимально прикладные знания. Участники конференции получат возможность показать свою экспертизу в деле, а не на словах, стать голосом ИТ-сообщества, найти варианты для решения ежедневных ИТ-вопросов, поделиться реальным опытом. За время своего существования конференция Импульс Т1 стала точкой притяжения профессионалов: в 2025 году событие объединило более 5 000 участников и свыше 130 признанных экспертов — руководителей компаний и ведущих специалистов отрасли.

В этом году в центре деловой программы – компетенции ИТ-специалистов по пяти направлениям:

  • архитектура и проектирование;
  • продуктовое видение и доменная разработка;
  • DevOps как процесс и SDLC;
  • дизайн и пользовательский опыт;
  • участие в командах и процессах.

Уникальность программы Импульс-2026 – мультидисциплинарность подхода к формированию треков. Разработка существует не в вакууме, а для достижения бизнес-результатов.

Формирование программы конференции проходит в несколько этапов. Темы треков определяют кураторы каждого направления. Итоговый отбор докладов осуществляет программный комитет, в который входят эксперты ИТ-холдинга Т1, Яндекса, Сбера, Группы RWB, Ozon, YouDo, а также лидеры ИТ-сообществ, среди которых MoscowJS, MoscowCSS, Дока, Московский клуб программистов, Spring АйО, Реворк и др.

Большая часть программы построена на интерактиве – ход выступлений будет развиваться, исходя из обратной связи и вопросов от аудитории. Кроме докладов в программу войдут мастер-классы, работа лабораторий, игровые симуляции. Участники смогут выстроить на конференции индивидуальные маршруты под свои задачи, разобрать реальные кейсы и приобрести новые практические навыки.

«Импульс Т1 — это пространство, где ценится живой опыт, реальные кейсы и открытый профессиональный разговор. Нам важно, чтобы спикеры делились своими решениями и наработками, а участники могли не только услышать новые идеи, но и обсудить их с коллегами из индустрии. Такой обмен и делает конференцию по-настоящему значимой для профессионального сообщества», — отмечает руководитель группы разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета Импульс 2026 Павел Коршиков.

В 2025 году Импульс Т1 прошел в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Партнерами конференции стали ведущие технические вузы: Московский авиационный институт (МАИ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Новосибирский государственный университет (НГУ). В разные годы на сцене Импульса Т1 выступали ключевые представители государства и бизнеса. Среди них – Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech, Роман Плюсов, журналист и ведущий телеканала «Россия 24», Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, Евгений Кузнецов, футуролог Singularity University, Олевия Кибер, нейробиолог, композитор, музыкант и другие. Также в качестве спикеров в конференциях Импульс Т1 принимали участие эксперты НИУ ВШЭ, Политехнического музея, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и представители крупных технологических компаний, среди которых СберТех, Альфа-Банк, РЖД, Мегафон и другие.  

Прием заявок на участие в деловой программе Импульс Т1 открыт до 15 августа. Подробная информация о требованиях к докладам и подача заявок доступны на сайте Т1.

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