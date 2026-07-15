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В псковской колонии №4 состоялся день открытых дверей для родственников осужденных

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В ИК-4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского округа) прошел день открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осужденных. Мероприятие организовано в целях сохранения и укрепления социально полезных связей, а также демонстрации условий отбывания наказания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Перед началом экскурсии вступительный инструктаж о правилах поведения на режимной территории провел начальник ИК-4 Сергей Горячев. Затем в сопровождении заместителя начальника колонии №4 Максима Жаронина гости посетили основные объекты: клуб, храм, расположенный на территории, и столовую, где смогли снять пробу только что приготовленного обеда. Кроме того, родственники осмотрели отряд облегченных условий отбывания наказания, убедившись в комфорте и порядке, в которых содержатся их близкие.

В завершение встречи состоялось совместное чаепитие, где осужденные смогли в неформальной обстановке пообщаться с родными.

«Дни открытых дверей для родственников осужденных регулярно проводятся в учреждениях УИС и имеют важное воспитательное значение: они помогают отбывающим наказание сохранять социальные связи и минимизируют риск совершения повторных преступлений», - добавили в УФСИН.
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