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Роспотребнадзор запретил купание на пляже в Великих Луках и озере Балаздынь

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Качество воды и песка на городском пляже Великих Лук, а также воды в озере Балаздынь не соответствует санитарным требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным ведомства на 17 июля, по микробиологическим показателям требованиям СанПиН не отвечают вода и песок на городском пляже Великих Лук (река Ловать), а также вода в озере Балаздынь, где расположен детский оздоровительный лагерь «Березка». Эти акватории признаны непригодными для отдыха.

Роспотребнадзор проинформировал администрацию города Великие Луки и руководство лагеря о необходимости ограничить эксплуатацию зон рекреации. Жителям рекомендуют обращать внимание на информационные знаки, запрещающие купание.

При этом на территории Псковской области санитарно-эпидемиологические заключения получили 20 рекреационных зон. Для купания, в частности, пригодны городской пляж Пскова на реке Великой, муниципальный пляж «Горохово озеро» в Островском округе, пляжи загородного отеля «Плесков», базы отдыха «Лукоморье», турбазы «Алоль», а также пляжи ряда санаториев и детских оздоровительных лагерей.

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают мониторинг качества воды и песка на пляжах региона. По состоянию на 17 июля специалисты исследовали 29 проб воды по санитарно-химическим показателям, 57 проб воды по микробиологическим показателям и 35 проб песка по микробиологическим и паразитологическим показателям.

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