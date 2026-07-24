В псковской библиотеке прошла историческая гостиная в честь Дня ВМФ

Историческая гостиная «Под Андреевским флагом» состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова накануне Дня Военно-Морского Флота. Мероприятие было посвящено армии и флоту, а также морской истории Псковской земли. Участниками встречи стали ветераны морского флота, а также те, кто сегодня несёт службу на благо Отечества, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Законодательного Собрания Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Алексей Севастьянов. Он поздравил личный состав погранвойск и ветеранов Военно-Морского Флота с наступающим профессиональным праздником. Парламентарий поделился личным опытом взаимодействия с военными моряками и выразил слова глубокой признательности защитникам Отечества.

«Мне в жизни очень повезло: в рамках своей творческой деятельности мне выпала большая честь сыграть офицера Военно-Морского Флота в кинокартине. Для меня это было невероятно важно. На пробах меня утверждал контр-адмирал, который выступал консультантом картины. А после выхода фильма на экраны, во время многочисленных встреч с личным составом, моряки сказали мне, что я имею полное право праздновать этот день вместе с ними», – рассказал Алексей Севастьянов.

Спикер отметил, что его участие в проекте не ограничилось лишь творческим процессом: ему довелось поучаствовать в реальных учениях и учебных стрельбах.

«Это стало для меня грандиозным впечатлением. Я воочию увидел ту невероятную дисциплину и четкость в выполнении поставленных задач, которыми славятся наши моряки. Одно дело – общаться с экипажем на берегу, и совсем другое – видеть людей на боевых постах. За этим стоит 330-летняя история нашего флота, написанная кровью, подвигами и победами. Это колоссальный багаж знаний и традиций, который бережно передается из поколения в поколение», – подчеркнул депутат.

Алексей Севастьянов добавил, что Россия по праву гордится своим Военно-Морским Флотом, и от всей души поздравил всех причастных с праздником, пожелав морякам и их семьям всего самого доброго, здоровья и традиционного: «Всегда возвращайтесь домой».

В ходе мероприятия прозвучали рассказы об истории создания Андреевского флага, великих морских победах и страницах морской летописи Псковского края. Для гостей были исполнены трогательные музыкальные композиции и современные патриотические произведения, создавшие особую торжественную атмосферу.

После торжественной части состоялось открытие тематической выставки, подготовленной руководителем Псковского музея армии и флота, экспертом партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Павлом Дроздовым.

На выставке представлены некоторые экспонаты, книги, фотографии из многочисленной музейной коллекции Павла Ивановича. В ходе экскурсии по выставке он напомнил, что в 1696 году по настоянию Петра Первого Боярская дума приняла решение: «Морским судам быть». Именно с того времени началось строительство Военно-морских судов и организация самого флота.

Действующие военнослужащие высоко оценили экспозицию и подчеркнули, что все представленные на выставке экспонаты им знакомы по службе и занимают достойное место в музее.

Организатором встречи выступил Региональный центр по сохранению исторической памяти при содействии библиотеки и музея.

День Военно-Морского Флота, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье июля, символизирует мощь и славу российского флота, доблесть защитников морских рубежей страны.