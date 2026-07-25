 
Общество

Россиянам назвали признаки небезопасной еды из доставок

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Посторонний и неприятный запах готовой еды из доставки — сигнал, что блюдо испортилось, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. 

«Главная опасность при доставке — нарушение так называемой "холодовой цепи". Если горячее блюдо остыло, а охлажденное нагрелось во время транспортировки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат — ощутимо прохладным», — рассказала Елена Спеценко.

Кроме того, специалист призвала обращать внимание на состояние упаковки — сильные вмятины, разрывы, следы подтеков или вздутые крышки говорят о возможной разгерметизации и загрязнении.

«Кардинальное изменение текстуры — нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов — тоже явные сигналы того, что продукт мог испортиться», — предупредила она.

Отдельный «красный флаг» — активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, особенно с салатами и холодными закусками. Это прямое указание на перепады температуры, которые создают идеальную среду для бактерий

Елена Спеценко сообщила, что обнаружение даже одного из перечисленных признаков — веское основание отказаться от продукта.

«Не стоит рисковать здоровьем, пытаясь спасти блюдо, срезав подозрительный кусок или разогрев его. Термическая обработка не всегда уничтожает все токсины, накопившиеся в продукте. Безопасность должна быть абсолютным приоритетом», — добавила она в беседе с «Лентой.ру».

Наиболее уязвимы перед нарушением температурного режима блюда из сырых продуктов без термической обработки — тартары, суши и роллы, а также кремовые десерты и салаты с майонезными заправками

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