Возложение цветов к памятному знаку на набережной Флотской Славы в честь Дня ВМФ прошло в Пскове

Торжественное возложение цветов к памятному знаку на набережной Флотской Славы, вблизи реки Великой, посвященному псковичам — флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота прошло сегодня, 26 июля, в честь Дня ВМФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

В мероприятии приняли участие представители руководства Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, руководство дивизиона пограничных сторожевых катеров, ветераны, члены Псковского морского собрания, а также участники клуба «Юные друзья подводников».

Собравшиеся почтили память земляков, внесших вклад в становление и развитие отечественного флота, и выразили признательность современным защитникам морских рубежей.