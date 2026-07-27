На «картонную полицию» потратят около миллиона рублей. В российских регионах фигуры силовиков массово ставят рядом с банкоматами, чтобы защитить граждан от мошенников.

За последние два года на госзакупках появились десятки лотов на закупку полицейских из пластика или картона. Таких правоохранителей ставят у банкоматов, чтобы предупреждать об опасности возможных жертв злоумышленников, пишет «База».

Ростовая фигура полицейского в среднем стоит около 20 тысяч рублей, а приобретают их сразу патрулями — по несколько штук в одной закупке. Больше всего их планировали закупить в Дагестане: изначально на полмиллиона рублей, но после определения поставщика цена снизилась до 360 тысяч рублей.