 
Общество

В Стругах Красных прошёл праздник в честь 528-летия посёлка

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Сегодня, 1 августа, Струги Красные отмечают День поселка. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в мессенджере «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«Вместе со спикером законодательного Собрания региона Александром Котовым, главой Стругокраснеского округа Александром Волковым, депутатом муниципального Собрания Дмитрием Мельцером приняли участие в празднике, организованном для жителей, поприветствовали и от души поздравили стружан!» - рассказал Антон Мороз.
 

По его словам, празднование 528-й годовщины посёлка стало настоящим событием для всего муниципального образования. Программа выдалась богатой и разноплановой: ярмарка ремесел, концерты, выставки, выступление творческой самодеятельности, интерактивные площадки для гостей всех возрастов. И, конечно, торжественная часть с чествованием самых активных в профессиональной и общественной деятельности стружан – талантливых, энергичных, неравнодушных людей. 

«528 лет — солидный возраст, но Струги Красные с каждым годом становятся только краше. Здесь живут замечательные, душевные люди, которые ценят свою историю и с любовью обустраивают родной посёлок. Спасибо всем организаторам за этот яркий праздник и, конечно, самим стружанам — за радушие и гостеприимство! С праздником!» - пишет депутат.
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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Волков Александр Анатольевич

Волков Александр Анатольевич

Глава Струго-Красненского муниципального округа

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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