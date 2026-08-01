В Стругах Красных прошёл праздник в честь 528-летия посёлка

Сегодня, 1 августа, Струги Красные отмечают День поселка. Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в мессенджере «Макс».
Фото: Антон Мороз / «Макс»
По его словам, празднование 528-й годовщины посёлка стало настоящим событием для всего муниципального образования. Программа выдалась богатой и разноплановой: ярмарка ремесел, концерты, выставки, выступление творческой самодеятельности, интерактивные площадки для гостей всех возрастов. И, конечно, торжественная часть с чествованием самых активных в профессиональной и общественной деятельности стружан – талантливых, энергичных, неравнодушных людей.
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