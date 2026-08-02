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Юрист объяснила, как подтвердить утерянный «стаж из 90-х»

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Вопрос подтверждения трудового стажа остается одной из самых острых проблем для россиян, выходящих на пенсию. Юрист Юлия Веревкина объяснила, как это сделать.

Особенно сложная ситуация складывается у граждан, чья трудовая деятельность пришлась на 1990-е годы — период массовой ликвидации предприятий и нерегулярного ведения архивов. Согласно судебной практике, незначительные дефекты оформления, такие как нечеткие печати или исправления, не могут служить основанием для лишения пенсионных прав.

«Если вам удалось собрать достаточно косвенных доказательств — справки из архивов, показания свидетелей, данные о медстраховании — суд встанет на вашу сторону, даже если работодатель не отчислял за вас взносы», — подчеркнула Юлия Веревкина.

Она рекомендуют действовать по четкому алгоритму: сначала запросить архивные справки о существовании организации, затем найти свидетелей-коллег и собрать любые платежные документы того периода. В случае отказа ПФР важно подать иск в суд в течение трех месяцев с момента получения отрицательного решения, пишет «Прайм».

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