Россияне начали чаще дробить крупные покупки из-за экономии

Банк России (ЦБ) зафиксировал переход россиян к более рациональной модели потребления. Покупатели стали чаще дробить крупные покупки, искать скидки и выбирать более дешевые товары, говорится в июльском докладе ЦБ «Региональная экономика».

Вместо мебельных комплектов россияне приобретают отдельные предметы, дорогую технику заменяют бюджетными или подержанными моделями, а стоимость необходимых товаров всё чаще делят на несколько платежей.

Сильнее всего экономия затронула мебель, товары для дома, ремонт, одежду и обувь. При этом от базовых продуктов, лекарств, детских товаров, образования, ЖКХ, связи и интернета россияне отказываться не готовы.

Причинами изменения потребительского поведения ЦБ называет замедление роста реальных доходов. Во II квартале реальные располагаемые доходы населения выросли лишь на 1,5% против 10,1% годом ранее. При этом в первом полугодии номинальные доходы россиян увеличились на 7%, а расходы — на 14%, пишут «Известия».