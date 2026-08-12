В школах и детсадах проведут всероссийское антитеррористическое учение

Готовность школ и детских садов к террористической угрозе проверят в ходе всероссийского антитеррористического учения в августе, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

«Соблюдаем нормы противопожарной и антитеррористической защищенности объектов. Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», - сказал он.

Участникам учения предстоит отработать комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА, пишет «Интерфакс».

В сентябре сотрудники МЧС проведут дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами.

«Родители, отдавая в учебные заведения своих детей, уверены в их защищенности. Мы отвечаем за жизнь и здоровье наших детей, поэтому требуем от ответственных должностных лиц исключительного внимания к мерам безопасности. Любые проявления халатности или недостаточный контроль недопустимы», - заметил глава МЧС России Александр Куренков.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что по результатам мониторинга антитеррористической защищенности, в сфере деятельности ведомства насчитывается 108 262 объекта образования, подлежащих антитеррористической защите.