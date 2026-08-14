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Михаил Ведерников оценил масштаб фестиваля «Лешуга» и опробовал новую спортплощадку в Финском парке

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа посетил фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который проходит в Финском парке города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Компанию губернатору составили председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов и глава города Пскова Борис Елкин.

Фестиваль уже стал визитной карточкой региона: в этом году свою продукцию и напитки представили сидроделы от Урала до Юга России. Михаил Ведерников обратил внимание на растущую популярность мероприятия, подчеркнув, что приезжих участников с каждым годом становится больше.

Глава региона прогулялся по торговым рядам, посетил палатки сидроделов и псковские лавки. Участники фестиваля угостили губернатора безалкогольным сидром и вручили тематическую футболку.

 

Отдельное внимание в ходе визита уделили новой площадке для воркаута. Борис Елкин отметил, что от горожан поступало много обращений с просьбой обустроить это пространство. Михаил Ведерников лично проверил новые тренажеры на прочность, оценив надежность.

Напомним, праздник продолжится до конца воскресенья, 16 августа. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, выступления артистов, а также работа торговых рядов.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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