Простые блюда из яблок научат готовить на псковском фестивале «Лешуга»

Любой желающий сможет научиться готовить простые, понятные, но вкусные блюда из яблок на мастер-классах на фестивале «Лешуга», который проходит в Финском парке в Пскове 14-16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД Псковской области

Каждый день с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.

На мастер-классе «Яблочный штрудель» с гостями поделятся тонкостями теста и начинок. Также пройдет мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод». «На этом мастер-классе вы научитесь готовить оригинальные яблоки с начинкой, которая удивит всех! Мы расскажем, как правильно сочетать орехи и ягоды, чтобы создать неповторимый вкус», - отметили в ТКД.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».