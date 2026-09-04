В Невельском округе пресекли ввоз через границу РФ 150кг меда

Должностное лицо управления Россельхознадзора пресекло незаконный ввоз 150 килограммов меда, который транспортировали с территории Республики Беларусь, в деревне Лобок Невельского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля инспектор ведомства установил, что отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на натуральную продукцию, подтверждающие ее безопасность и происхождение, а также — маркировка, позволяющая идентифицировать наименование товара, производителя, срок реализации, дату производства и страну происхождения.

Перемещение 150 килограммов меда по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на территорию Республики Беларусь.