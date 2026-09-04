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33% компаний Пскова отслеживают резюме действующих сотрудников в интернете — опрос

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33% работодателей признались, что отслеживают появление резюме своих действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах: 24% практикуют это давно, 9% начали недавно. 60% компаний не ведут такого мониторинга. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 3 августа по 1 сентября. 

Судя по комментариям, работодатели концентрируются на отслеживании резюме ключевых специалистов, чья потеря наиболее критична для бизнеса.

Традиционно лидируют IT-компании: 58% работодателей отслеживают резюме своих сотрудников (программистов, DevOps-инженеров, специалистов по ИБ и проч.). Это объяснимо высокой стоимостью найма и острым дефицитом высококвалифицированных кадров уровня lead, middle+ и senior. Высокая активность также отмечается в сфере продаж (53%), банках и финансовом секторе (45%). В промышленности мониторинг практикует 40% предприятий, в строительстве — 38%.

Таким образом, мониторинг резюме, сегодня скорее является инструментом адресного контроля. Работодатели предпочитают сосредоточиться на удержании самых ценных работников, не тратя ресурсы на отслеживание всех без исключения.

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