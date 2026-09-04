 
Общество

«Зеркала»: Лжемобилизация как пример импотенции госпропаганды

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В эфире нового выпуска программы «Зеркала» мы поднимем одну из самых острых тем последних дней — тотальный кризис доверия к государственной информационной машине. Очередная волна панических слухов о «новой мобилизации» заполонила интернет и социальные сети. Ситуация дошла до абсурда: государственная пропаганда оказалась настолько бессильна перед народными страхами и фобиями, что успокаивать граждан пришлось лично президенту. Причем, заявлять о том, что никакой мобилизации не будет, главе государства пришлось несколько раз подряд.

Ксения Журавкова и Константин Калиниченко честно разберут, почему многомиллиардная система дала такой глубокий сбой:

  • Тотальное недоверие. Почему любые официальные опровержения в СМИ сейчас воспринимаются обществом с точностью до наоборот?
  • Импотенция в кризис. Почему профессиональные пропагандисты и аналитики не способны оперативно и грамотно отрабатывать базовые психологические триггеры населения?
  • Деньги на ветер? Зачем государство ежегодно тратит астрономические бюджеты на содержание этой огромной медийной машины, если в критический момент она снова «сидит в луже» и не может из неё выбраться?

Подробнее об этом – в 12.04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.

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