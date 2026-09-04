День специалиста по ядерному обеспечению России отмечают сегодня

День специалиста по ядерному обеспечению России установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Он празднуется ежегодно 4 сентября — в годовщину создания Специального отдела при Главном управлении специального вооружения Министерства обороны СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия (сегодня — это 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации).

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Тогда к работам по созданию атомной бомбы были привлечены два ведомства — военное и атомной промышленности. Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы. Основным итогом его деятельности явилось создание в короткие сроки Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец ядерной монополии США.

С того дня было проведено 715 ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Российская Федерация имеет стратегические ядерные силы, которые состоят из наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) стационарного, а также подвижных, грунтового и железнодорожного вариантов базирования, морских и авиационных стратегических ядерных вооружений.

Сегодня развитие ядерного оружейного комплекса России осуществляется в рамках Государственной программы Вооружения и федеральных целевых программ (ФЦП). Реализация мероприятий, предусмотренных этими документами, обеспечит сохранение ключевых базовых ядерных технологий, кадрового и научно-технического потенциала организаций Росатома, обеспечит дальнейшее развитие и укрепление ядерного щита страны.

Основная же функция 12-го Главного управления Министерства обороны России — обеспечивать хранение, эксплуатацию и защиту ядерного боезапаса РФ. Для этого соединения и воинские части 12 ГУМО РФ оснащаются самыми современными образцами вооружения и военной техники, что обуславливает потребность в высококвалифицированных кадрах. За годы, прошедшие после первого ядерного испытания, специалисты по ядерному обеспечению эксплуатировали десятки тысяч ядерных боеприпасов, выполняли миллионы разнообразных технологических операций с ними, пишет Calend.ru.