Грацкого допросили в суде по делу о взятке в виде автомобиля Exeed

Псковский городской суд отложил судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой, обвиняемой в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, на 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.  

Сегодня в суде допросили свидетеля Александра Грацкого, осужденного Псковским городским судом за получение взятки. 

По делу продолжится исследование доказательств стороны обвинения. 

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов». 

