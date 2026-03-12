 
Происшествия

Срок лишения свободы для Александра Грацкого увеличен до 11 лет

Псковский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого за получение взятки в виде земельного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Установлено, что подсудимый, занимая указанную должность, осенью 2023 года получил от руководителя юридического лица в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского района стоимостью 1,5 миллиона рублей, оформив его на свою мать. Взятку ем у дали за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам.

Грацкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Псковского городского суда от 4 февраля 2025 года ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 6 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 11 лет.

Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима. 

