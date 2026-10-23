Геошторм сегодня: Земля останется под ударом солнечной плазмы

После серии магнитных бурь в начале недели сегодня, 23 октября, магнитосфера Земли начнет успокаиваться, однако метеозависимым людям стоит сохранять осторожность: возмущенный фон сохранится.

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик геомагнитной активности пришелся на 22 октября, когда индекс Kp достиг 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Сегодня же, 23 октября, буря пойдет на спад, но остаточные явления сохранятся.

Разные центры прогнозирования дают схожие оценки. Согласно данным NOAA, 23 октября индекс Kp составит около 4 баллов, что классифицируется как возмущенная магнитосфера, но формально не дотягивает до статуса полноценной бури. Некоторые источники сообщают о 4-балльной магнитной буре, которая сохранится в течение пятницы и субботы. При этом Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и вовсе называет пятницу днем относительного спокойствия.

Причиной повышенного геомагнитного фона стали гигантские корональные дыры на Солнце — области с открытым магнитным полем, выбрасывающие в пространство высокоскоростные потоки плазмы. Именно они, а не солнечные вспышки, являются главным источником возмущений в фазе спада текущего солнечного цикла.

В дни с индексом Kp 4 балла у метеозависимых людей могут наблюдаться раздражительность, легкая головная боль и нарушения сна. Врачи отмечают, что прямого клинически подтвержденного механизма влияния магнитных бурь на организм нет, однако у людей с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью и аритмиями возможны скачки давления и ощущение слабости.

Специалисты рекомендуют в этот период соблюдать щадящий режим, высыпаться, пить больше воды, исключить алкоголь и кофе, а также держать под рукой привычные лекарства. Полного геомагнитного штиля Земля достигнет лишь к понедельнику, 26 октября, если на Солнце не произойдет новых серьезных вспышек, пишет «МК на Сахалине».