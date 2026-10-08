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Прокурор запросил 8 лет тюрьмы для экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

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Сегодня Псковский городской суд по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, окончил судебное следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Государственный обвинитель и защитник выступили в прениях.

По мнению государственного обвинителя вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений доказана в ходе судебного следствия исследованными доказательствами; он просил суд назначить Ильиной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок 3 года.

В судебном заседании объявили перерыв до 14:30 минут 15 октября для выступления в прениях второго защитника и подсудимой.

Ранее Псковский городской суд продлил ей домашний арест до 29 октября 2026 года.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.  

 

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Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Прокурор запросил 8 лет тюрьмы для экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Суд продлил домашний арест экс-ректору ПсковГУ и назначил дату прений

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