«Не лишайте меня свободы»: в суде прозвучало последнее слово экс-ректора ПсковГУ

Экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина просит суд проявить снисхождение и смягчить наказание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Я сделала для себя правильные выводы и считаю, что закон и государство меня уже наказали. Прошу, проявите ко мне снисхождение и не лишайте меня свободы. Дайте мне наказание, не связанное с лишением свободы», - рассказала Наталья Ильина в последнем слове.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.