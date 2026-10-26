 
Общество

«Не лишайте меня свободы»: в суде прозвучало последнее слово экс-ректора ПсковГУ

4

Экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина просит суд проявить снисхождение и смягчить наказание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда. 

«Я сделала для себя правильные выводы и считаю, что закон и государство меня уже наказали. Прошу, проявите ко мне снисхождение и не лишайте меня свободы. Дайте мне наказание, не связанное с лишением свободы», - рассказала Наталья Ильина в последнем слове.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. 

Смотрите также

Прокурор запросил 8 лет тюрьмы для экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

2

Смотрите также

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

4

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Реплика Константина Калиниченко: Это приговор не только Ильиной

Приговор экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной озвучат 29 октября

«Не лишайте меня свободы»: в суде прозвучало последнее слово экс-ректора ПсковГУ
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026