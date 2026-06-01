Вовлеченный в махинации Грацкого продавец остался без денег и без имущества

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Морванюка на решение Псковского городского суда, которым ему отказано в иске о расторжении договора купли-продажи моторного судна, его возврате в собственность, освобождении от ареста прицепа и истребовании его из чужого владения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В 2023 году Морванюк заключил с Сухоруковым договор купли-продажи моторного судна стоимостью 1 230 000 рублей. В счет оплаты по договору истец получил только 100 000 рублей.

Непосредственным покупателем по данной сделке выступал Александр Грацкий (бывший начальник УГХ администрации города Пскова, в настоящее время осужденный за получение взяток), который лично осматривал моторное судно и передавал денежные средства Морванюку.

Покупателем в договоре купли-продажи указали Сухорукова, чтобы Александру Грацкому не нужно было предоставлять сведения об источнике приобретения имущества и его декларировании. 

Прицеп предметом договора не являлся и предоставлялся Морванюком только с целью перевозки моторного судна, в последующем на прицеп был наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Грацкого.

В ходе рассмотрения дела Псковским городским судом было установлено, что между сторонами было заключено два договора купли-продажи с разной стоимостью моторного судна (150 000 и 1 230 000 рублей). Данные действия были совершены с целью сокрытия действительной стоимости моторного судна при регистрации права собственности в ГИМС по Псковской области. Фактически покупателем моторного судна являлся Грацкий, что также согласуется с его показаниями в ходе допроса в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела.

На основании анализа представленных доказательств, показаний участников процесса, а также материалов уголовного дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Морванюк, вступая в договорные отношения, связанные с реализацией принадлежащего ему моторного судна, выразил согласие на конкретный способ их оформления, а именно путем составления двух документов, содержащих различные сведения о стоимости одного и того же предмета договора. Кроме того, фактические действия сторон свидетельствовали об исполнении условия о полной оплате стоимости имущества. Истец сам подтверждал свою осведомленность о том, что договор купли-продажи, содержащий сведения о заниженной стоимости транспортного средства, будет предоставлен в ГИМС по Псковской области с целью регистрации права покупателя.

Относительно требований в отношении прицепа, суд указал на то, что законом предусмотрена специальная процедура отмены меры процессуального принуждения по уголовному делу, которой противоречит подаче иска в рамках гражданского судопроизводства.

Судебная коллегия Псковского областного суда согласилась с указанными выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.

Напомним, Грацкий за получение взяток в настоящее время отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений. 

