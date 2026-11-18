Профсоюзы СОЦПРОФ выступили за увеличение размера материнского капитала с опережением инфляции и расширение направлений его использования. Об этом заявил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в социальных сетях, комментируя данные Социального фонда России о выдаче более 15,6 миллиона сертификатов с 2007 года.

Программа материнского капитала действует в России почти 20 лет и по инициативе президента продлена до 31 декабря 2030 года. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию родителя, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет в семьях с невысокими доходами, а также на социальную адаптацию детей с инвалидностью.

По данным Соцфонда, за январь–сентябрь 2026 года образование впервые обогнало жильё по количеству заявлений на использование маткапитала. На оплату обучения поступило 819 тысяч обращений — вдвое больше, чем годом ранее. Доля таких заявлений выросла с 30% до 40,3%. При этом по объёму расходов жильё сохраняет лидерство. С начала года на улучшение жилищных условий направили 74% всех использованных средств маткапитала, на образование — 10,3%.

«Пятнадцать с половиной миллионов сертификатов — это не просто статистика. Это миллионы российских семей, которым государство реально помогло решить самые острые вопросы: жильё и образование детей. Мы в СОЦПРОФ всегда подчёркивали, что материнский капитал — одна из самых удачных и работающих мер социальной поддержки. Особенно важно, что семьи всё чаще выбирают образование. Это говорит о том, что родители думают о будущем детей, об их конкурентоспособности на рынке труда. Но и жильё остаётся ключевым направлением — без собственного угла трудно планировать большую семью», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов, необходимо не только повышать размер маткапитала, особенно за третьего и последующих детей, но и разрешить использовать средства на дополнительные нужды семей.

«Профсоюзы СОЦПРОФ считают, что программу нужно и дальше усиливать. Необходимо повышать размер капитала с опережением инфляции, особенно за третьего и последующих детей, расширять возможности использования средств — на медицинские услуги, детские кружки, дополнительное образование. Важно упрощать процедуры для работающих родителей, чтобы им не приходилось тратить недели на бумажную волокиту», — заявил он.

Сергей Вострецов подчеркнул, что профсоюзы продолжат добиваться расширения мер поддержки семей с детьми.