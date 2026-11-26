Делегация Псковского областного совета профсоюзов во главе с председателем Игорем Ивановым посетила санаторий имени Георгия Дмитрова в Кисловодске в рамках рабочего визита в Ставропольский край. Представители региона ознакомились с лечебной базой здравницы и условиями размещения отдыхающих. Об этом сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Участники делегации отметили, что лечебные факторы кисловодского санатория отличаются от псковских здравниц, в частности составом минеральных вод и лечебными грязями. При этом медицинское оборудование схоже с тем, которое используют в санаториях Псковской области.

Кроме того, представители псковской делегации также отметили высокий уровень обслуживания в здравнице и поблагодарили директора санатория Раису Мельничко за тёплый приём.