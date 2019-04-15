Спорт

В Опочке и Порхове завершились отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2019»

23 и 24 апреля в Опочке и Порхове прошли отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2019». Псковское областное отделение Российского детского фонда провело соревнования в рамках проекта «Мяч Дружбы», который реализуется при поддержке FIFA и Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском детском фонде.

В отборочных играх поучаствовали 18 футбольных команд из 9 интернатных учреждений в Порхове, Опочке, Пушкинских Горах, Печорах, Великих Луках и Красногородске. На групповом этапе турнира игры шли по круговой схеме – мальчики и девочки сыграли между собой 20 матчей в трех возрастных категориях. Помимо футболистов, игры посетили болельщики – они приехали поддержать товарищей с плакатами и кричалками и создали на мероприятии атмосферу настоящих футбольных соревнований.

Игры в Опочке прошли 23 апреля – на площадках Опочецкой специальной школы-интерната и Опочецкой гимназии им. А.Д. Петрова юные футболисты выясняли, кто достоин места в финале турнира. Матчи другой группы состоялись на стадионе Порхова 24 апреля. По итогам игр групповой стадии в финал прошли 12 команд.

Традиция проводить футбольный турнир для ребят из интернатных учреждений Псковской области зародилась благодаря инициативе партнера Детского фонда – австрийской ассоциации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и лично ее президента Паскаль Вайер. С 2013 года подопечные интернатных учреждений Псковской области встречаются, чтобы сыграть в ежегодном футбольном чемпионате и показать, чему они научились на тренировках в течение года.

На сегодняшний день уже определена дата финала турнира – он пройдет 22 мая на стадионе 747 в Пскове. В финале сойдутся команды Пушкиногорской санаторной школы интерната, Порховской и Опочецкой специальных школ-интернатов, Печорского и Великолукского центров помощи детям, а также Опочецкой школы-интерната социальной поддержки. В последние несколько лет соревнования неизменно выигрывает Порховская школа-интернат, но на сегодняшний день уже понятно, что переходящий кубок «Маленькие сердца» поменяет владельца: в старшей возрастной категории за первое место сыграют ребята из Опочецкой специальной школы-интерната и Пушкинских Гор, а значит, на турнире будет новый чемпион. Тем не менее, футболисты из Порхова продолжают выступать на традиционно высоком уровне – в старшей возрастной категории они поборются за третье место, а в средней и младшей группах постараются выиграть золото.

Псковский детский фонд благодарит всех, кто помог в организации и проведении отборочных игр: Опочецкую специальную школу-интернат и Опочецкую гимназию им. А.Д. Петрова – за предоставление площадки для проведения соревнований; МКУ «Стадион» Порхов и его директора Сергея Жукова – за предоставленное футбольное поле и судейство на матчах; Ашота Данильяна и Сергея Паклина – за судейство отборочных матчей в Опочке. Детский фонд ждет всех на финале 22 мая: на стадионе 747 любой желающий сможет поддержать ребят из школ-интернатов.