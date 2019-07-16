Спорт

Сборная Псковской области по боксу провела матчевую встречу со спортсменами из Республики Беларусь

В псковском Центре единоборств 21 июля, в Международный день бокса, состоялась матчевая встреча по боксу, организованная Псковской областной федерацией. Участниками встречи стали боксеры из Пскова и Республики Беларусь. Об этом сообщается на портале «Псковский спорт».

Фотография предоставлена Арсланом Байрамовым.

Перед началом поединков псковский профессионал, интернациональный чемпион WBO Артур Акавов провел мастер-классдля начинающих боксеров.

По традиции спортсмены-участники матчевых встреч возложили цветы к мемориальной плите рядом с Центром единоборств, которая установлена в память о Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия были вручены новые удостоверения, а также спортивный боксерский инвентарь для самых активных отделений на территории региона. Их обладателями стали спортивные клубы из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Дно, Дедовичей, Локни.

Наиболее захватывающим поединком стала встреча пустошкинского боксера Савелия Юринова и Олега Абдулаева из Минска. Именно она позволила переломила ход соревнований в пользу псковичей, которые победили, показав зрителям бокс высокого уровня.

Поддержать спортсменов в качестве зрителей пришли Артур Акавов, Валерий Брудов и Эльми Зиядзаде.

«У псковских боксеров уже есть опыт проведения товарищеских встреч со спортсменами из Москвы и Новгорода, а также Чеченской Республики. В День бокса в Пскове состоялась первая международная матчевая встреча. Результат ее важен для тренеров и спортсменов, а для развития бокса важен в первую очередь обмен опытом, наработками и методиками. Очень рад, что нам удалось провести этот матч», — подчеркнул главный тренер сборной СЗФО по боксу Вадим Голик.

Отметим, в рамках международной матчевой встречи прошло 9 схваток в различных весовых категориях между псковскими и белорусскими спортсменами.