Псковские баскетболисты обыграли крымчан со счетом 97:28

В групповом матче суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» ребята из Псковской области одержали победу против Республики Крым со счетом 97:28. Главные матчи проходят в Ижевске с 18 по 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители псковской команды. 

Фото: ШБЛ «КЭС-Баскет»

«Рады, что Семен Ефимов (один из лидеров команды — ред.) опять в строю - вчера в матче с самарцами повел за собой всю команду после не самого удачного старта!» — отметили в ШБЛ «КЭС-Баскет».

Ранее псковские спортсмены одержали победу против представителей Самарской области. Под руководством Эдуарда Михайлова бойцы победили в первом групповом матче со счетом 89:63.

Напомним, ранее команда Гуманитарного лицея Пскова заняла первое место в Северо-Западном турнире «КЭС-Баскет», который проходил в Петрозаводске с 17 по 21 марта. В полуфинальных матчах против команды Архангельской области псковские спортсмены в упорной борьбе переиграли своих соперников со счетом 99:70.

