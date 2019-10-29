Спорт

Невельские футболисты выступают в финале всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России»

Команда «Юность» из Невеля принимает участие в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, который проходит в Москве с 31 октября по 3 ноября. Возможность представить Псковскую область на этих соревнованиях ребята получили благодаря победе на региональном уровне и поддержке партийного проекта «Единой России», который курирует вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Сегодня на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова состоится торжественное открытие турнира, и стартуют первые матчи. Невельским футболистам предстоит провести встречи с соперниками из Нижегородской и Московской областей, Северной Осетии.

Всего же на соревнованиях выступят около 50 команд из разных регионов России. Команды, занявшие первые два места на групповом этапе, пройдут в плей-офф и поборются за звание лучших. Награждение победителей и призеров фестиваля пройдет на поле «ВТБ Арены» в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом», за которым школьники будут наблюдать с трибун стадиона. Также для детей предусмотрена экскурсия по Красной площади.

«Участие команды юных футболистов из Невеля во Всероссийском фестивале дворового футбола – это, безусловно, важное и приятное событие. Это результат той поступательной и системной работы, которую мы проводим в Псковской области в рамках партийного проекта «Детский спорт». Эту работу мы ведем совместно с администрацией региона, стремясь сделать, как сейчас многие говорят, своеобразную «спортивную прививку» нашему подрастающему поколению. Одна из наших задач – это отвлечь детей от компьютеров, телефонов и прочих гаджетов, предложив ребятам взамен интересные спортивные мероприятия, полезные для укрепления здоровья», - отметил Юрий Сорокин. Для этого, по его словам, в регионе создается новая спортивная инфраструктура – открываются новые футбольные поля с искусственным покрытием, создаются физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки в районах.

«Реализуя в комплексе все эти проекты, мы решаем, в том числе и задачу, поставленную Президентом России, об увеличении в стране числа жителей, систематических занимающихся спортом. Для нас это приоритетная цель. И мы уверены, что с помощью таких массовых спортивных мероприятий, как региональный чемпионат по дворовому футболу, прошедший в Псковской области в этом году, нам удастся в хорошем смысле «встряхнуть» тех, кто пока еще предпочитает, образно выражаясь, отсиживаться на скамейке запасных. Дух соревнований всегда заразителен, и мы убеждены, что успех невельских футболистов будет стимулом для остальных школьников. А мы желаем нашим начинающим чемпионам успешно выступить на соревнованиях в Москве и достойно представить Псковскую область», - сказал региональный координатор партпроекта «Детский спорт».