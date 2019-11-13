Спорт

Псковский турнир по боксу посетил чемпион мира Джефф Монсон

В Областном центре единоборств (Крестовское шоссе, 92) началось открытое первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки», участники которого и награждают победителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 15 ноября, примерно в 13.00 на эти соревнования спортсменов Пскова и Псковской области (2002 - 2012 годов рождения) прибыл Джефф Монсон.

Джефф Монсон - обладатель черного пояса по джиу-джитсу, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

Как сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова, первенство проводится для ребят, которые только начинают спортивную карьеру и еще не могут представлять наш город и регион на более высоком уровне. Лучшие спортсмены будут награждены кубками и медалями. Организатором первенства выступает ДЮСШ «Лидер» при поддержке мотоклуба «Ночные волки».