В «Супер фитнес» стартует распродажа годовых абонементов

В клубе «Супер фитнес» стартует распродажа годовых абонементов со скидкой 4 тысячи рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится всего 3 дня, с 9 до 11 декабря.
Карта включает в себя:
- все групповые тренировки и тренажерный зал
- рассрочку
- 2 месяца бесплатной «заморозки» (Вы отдыхаете летом, а дни на карте не сгорают)
В итоге год безлимитного фитнеса со скидкой 4000 рублей для вас будет стоить всего 15992 рубля.
При покупке подарочного сертификата абонемент обойдется еще дешевле – всего 14593 рубля. То есть скидка для новых клиентов составит 5300 рублей.
Бронируйте свою карту по телефону: 56-60-80 сразу и будьте в форме весь год.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»