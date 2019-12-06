Спорт

В «Супер фитнес» стартует распродажа годовых абонементов

В клубе «Супер фитнес» стартует распродажа годовых абонементов со скидкой 4 тысячи рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится всего 3 дня, с 9 до 11 декабря.

Карта включает в себя:

- все групповые тренировки и тренажерный зал

- рассрочку

- 2 месяца бесплатной «заморозки» (Вы отдыхаете летом, а дни на карте не сгорают)

В итоге год безлимитного фитнеса со скидкой 4000 рублей для вас будет стоить всего 15992 рубля.

При покупке подарочного сертификата абонемент обойдется еще дешевле – всего 14593 рубля. То есть скидка для новых клиентов составит 5300 рублей.

Бронируйте свою карту по телефону: 56-60-80 сразу и будьте в форме весь год.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»