«Псков» вышел в финал Кубка Северо-Запада России по футболу

Финалистами Кубка среди любительских команд в зоне «Северо-Запад» стали молодежка «Ленинградца» и ФК «Псков», занявшие два первых места на групповом этапе. Они разыграют трофей 25 июля на стадионе «Спартак» в Гатчине, сообщили пресс-службе объединения федераций футбола «Северо-Запад».

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Групповой этап Кубка финишировал 15 июля, подарив в последнем туре два ярких матча.

«Луки-Энергия»-2 прервала безвыигрышную серию, одержав победу над «Динамо-Карелией» (3:2). Карелы приехали в Великие Луки без ряда основных игроков и к концу первого тайма уступали в два мяча. Николай Загорский открыл счет с передачи Елизара Мартыненко, а Геннадий Никитин забил ударом со штрафного.

Во втором тайме «динамовцы» отыгрались. Игнат Ермолаев заработал и реализовал пенальти, забив шестой гол в шести матчах. На 81-й минуте счет сравнял 16-летний Янис Татаров. За три минуты до финального свистка Даниил Поляков назначил пенальти уже в ворота гостей, и Михаил Майборода принес великолучанам победу — 3:2.

Поражение «Динамо-Карелии» позволяло «Пскову» занять второе место в таблице даже в случае ничьей в Гатчине. Уже решивший задачу «Ленинградец» выставил экспериментальный состав, но ушел на перерыв в роли лидера (2:1). На гол Руслана Павлова хозяева ответили точными ударами Александра Кудашова и Андрея Микулича.

Вскоре после перерыва левый защитник псковичей Федор Пикалев пробил из-за пределов штрафной и сравнял счет — 2:2. Команда Игоря Васильева удержала нужный результат и обошла «Динамо-Карелию» в турнирной таблице.

Трансляция матча собрала 5,8 тысячи просмотров, став второй по популярности во всех соревнованиях ОФФ «Северо-Запад» в 2026 году.

Финал Кубка мужских команд пройдет 25 июля в Гатчине. Матч на стадионе «Спартак» начнется в 15:00, вход для зрителей будет организован по бесплатным билетам.

«Псков», наряду с петербургской «Звездой», — четырехкратный обладатель Кубка Северо-Запада. Это рекорд для клубов региона. Предыдущий раз псковичи выходили в финал в 2021 году, тогда же завоевав свой четвертый трофей.

Дважды выигрывавший турнир «Ленинградец» — действующий обладатель Кубка.

Победитель матча в Гатчине сможет претендовать на участие в финальном турнире Третьей лиги. Команда сыграет в стыковых матчах с обладателем Кубка Санкт-Петербурга.