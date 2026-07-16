Псковские гимнастки стали мастерами спорта после пятилетней судебной борьбы

Две гимнастки из Псковской области Анна Победова и Алина Гильярди получили спортивные звания «мастер спорта России» по художественной гимнастике, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области.
Фотографии уполномоченного по правам человека в Псковской области
«Наконец-то это свершилось. Победа справедливости над грубым попранием прав двух юных граждан нашей страны и невежеством чиновников, игнорировавших на протяжении нескольких лет спортивные достижения юных гимнасток Псковской области», — так прокомментировал региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов опубликованные приказы Минспорта России.
Эта история началась в 2021 году, когда по итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике сборная команда Псковской области, состоящая из шести спортсменок, достигла спортивных результатов и выполнила нормативы для присвоения спортивного звания «мастер спорта России». Тем не менее, когда документы на всех шестерых гимнасток были направлены в Минспорта России, при этом были получены положительные согласования региональной и всероссийской спортивных федераций, из министерства пришёл приказ только на четырех спортсменок.
Двум гимнасткам было отказано, поскольку, как посчитали в федеральном ведомстве, девочкам не исполнилось на дату проведения одного из соревнований 16 лет: одной было 15 лет и 11 месяцев, другой — 15 лет и 6 месяцев. При этом Минспорта России в год издания приказа снизило возраст для присвоения спортивного звания до 15 лет. Тем не менее две псковских гимнастки так и остались без заслуженного звания. Странно при этом выглядела и позиция федерального ведомства, когда для присвоения более высокого звания «мастер спорта международного класса» возраст гимнасток может быть и 13 лет, а для «мастера спорта России» — не ниже 16 лет.
«Очень жаль, что такие вопросы, очевидные не только для юристов, но и представителей спортивных федераций России: "Что важнее для присвоения звания мастер спорта — достижение спортивного результата или возраст? Для чиновников Минспорта оказалось, что возраст". Чиновников Минспорта России не удалось убедить в их несправедливом и, конечно, незаконном решении ни нашему губернатору области Михаилу Ведерникову, который, узнав о такой несправедливости, первым вступился за права псковских гимнасток, ни мне, как уполномоченному по правам человека, когда в адрес предыдущего федерального министра спорта ушло моё заключение, где подробно было разъяснено, почему мы видим нарушение прав юных спортсменок. Тщетно. У нас вместе с родителями юных гимнасток оставался только один путь — идти в суд и доказывать уже в судебном процессе нашу правоту. Пришлось пройти все три судебные инстанции и дважды, т. к. чиновникам из Минспорта России было недостаточно первых решений органов судебной власти, где их действия были признаны незаконными. Потребовалось нам вместе с родителями пройти ещё один круг судебных инстанций, которые постановили, что Минспорта России обязано присвоить звания мастеров спорта, т. к. нарушены как права спортсменов, так и нормы действующего законодательства, в том числе и Конвенции о правах ребёнка. Мы очень надеялись, что сегодня, когда во главе Минспорта России стоит новый руководитель, имеющий учёную степень "доктор юридических наук", вопросы исполнения судебных актов будут решены в добровольном порядке. Так и случилось, министр спорта России Михаил Дегтярёв издал два приказа от 29 июня 2026 года № 196-нп и № 197-нп, согласно которым Анне Победовой и Алине Гильярди присвоены звания мастеров спорта России по художественной гимнастике».