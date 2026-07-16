Псковские гимнастки стали мастерами спорта после пятилетней судебной борьбы

Две гимнастки из Псковской области Анна Победова и Алина Гильярди получили спортивные звания «мастер спорта России» по художественной гимнастике, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Фотографии уполномоченного по правам человека в Псковской области

«Наконец-то это свершилось. Победа справедливости над грубым попранием прав двух юных граждан нашей страны и невежеством чиновников, игнорировавших на протяжении нескольких лет спортивные достижения юных гимнасток Псковской области», — так прокомментировал региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов опубликованные приказы Минспорта России.

Эта история началась в 2021 году, когда по итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике сборная команда Псковской области, состоящая из шести спортсменок, достигла спортивных результатов и выполнила нормативы для присвоения спортивного звания «мастер спорта России». Тем не менее, когда документы на всех шестерых гимнасток были направлены в Минспорта России, при этом были получены положительные согласования региональной и всероссийской спортивных федераций, из министерства пришёл приказ только на четырех спортсменок.

Двум гимнасткам было отказано, поскольку, как посчитали в федеральном ведомстве, девочкам не исполнилось на дату проведения одного из соревнований 16 лет: одной было 15 лет и 11 месяцев, другой — 15 лет и 6 месяцев. При этом Минспорта России в год издания приказа снизило возраст для присвоения спортивного звания до 15 лет. Тем не менее две псковских гимнастки так и остались без заслуженного звания. Странно при этом выглядела и позиция федерального ведомства, когда для присвоения более высокого звания «мастер спорта международного класса» возраст гимнасток может быть и 13 лет, а для «мастера спорта России» — не ниже 16 лет.