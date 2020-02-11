Спорт

Футбольная реформа: Деньги, кадры, два стадиона

В Пскове создается новый футбольный клуб, который придет на смену нынешнему ФК «Псков-747» — участнику соревнований в Профессиональной футбольной лиге. Уже создана автономная некоммерческая организация (АНО «ФК «Псков»). Ее учредителями стали областная администрация в лице спорткомитета, муниципальное образование «Город Псков» и региональная федерация футбола.

Генеральным директором АНО назначен юрист «Пскова-747», бизнесмен, в прошлом футбольный вратарь Владимир Бабинин.

В настоящее время ведется работа технического характера (оформление всех необходимых документов, открытие банковских счетов и т.д). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. По его словам, основных целей, которые преследуются при реорганизации футбольного хозяйства, две.

«Первая задача продиктована самой жизнью: необходимо сделать более четкой и понятной структуру управления и более прозрачными финансовые потоки», - рассказал заместитель сити-менеджера, курирующий процесс создания нового клуба. Напомню, что именно об этом еще прошлым летом, когда идея проведения реформы только обсуждалась, говорили в руководстве регионе.

По предварительным планам, Совет АНО должен возглавить губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме него, в этот коллегиальный орган управления могут войти председатель областной федерации футбола, депутат областного Собрания, президент клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов, председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, экс-капитан футбольного клуба Игорь Сурин, Александр Коновалов, а также представители структурных подразделений администрации области).

Основные функции Совета — вопросы стратегического развития и финансирования.

Ориентировочный годовой бюджет «Пскова» может составить порядка 50 миллионов рублей: из них порядка двадцати миллионов — средства областного бюджета, около пяти миллионов — муниципальный бюджет, остальное должны принести спонсоры.

Ожидается, что потенциальные партнеры клуба теперь будут охотнее вкладываться «в футбол».

Как я отмечал полгода назад, «архитекторы» футбольной реформы рассчитывают на то, что смена «лица» клуба должна поспособствовать приходу потенциальных спонсоров и рекламодателей, которые не спешат вкладываться в клуб, ассоциирующийся с именем основателя - бизнесмена, депутата и главы областной федерации футбола Алексея Севастьянова: «Потенциальные партнеры ФК, может, и хотели бы дать на футбол, но не Севастьянову и его «747» (в названии клуба и спорткомплекса – бывшего стадиона «Локомотив», если кто не знает, три счастливые цифры Севастьянова, в числе соучредителей ООО - его дочь, а на футбольном поле в нападении «Пскова-747» - сын)».

Вторая задача — создать в Пскове полноценный ресурсный футбольный центр и организовать должным образом всю селекционную работу с молодыми спортсменами, пояснил Александр Коновалов.

И здесь следует отметить, что футбольный клуб — это, разумеется, не только главная профессиональная команда, выступающая в ПФЛ, но и детская школа. Кстати говоря, вопроса о возможном объединении детских футбольных школ «Псков-747» и «Стрела» (по поводу чего ранее волновались сотрудники и родители юных футболистов) в актуальной повестке нет. Иначе говоря, объединять сейчас их не планируют. Как поступить в будущем, должна подсказать практика.

Судя по всему, новый клуб получит псковский стадион «747» (прежнее название - «Локомотив»). Уже запланирована реконструкция арены, в том числе укладка нового искусственного газона, модернизация системы освещения и проведение других работ.

После того, как будет завершена реконструкция стадиона «Машиностроитель», главная команда футбольного клуба, вероятно, будет проводить матчи на современном стадионе, рассчитанном на большее количество зрителей.

В спортивном плане новый клуб «Псков» должен стать полноценным правопреемником ФК «Псков-747». В настоящее время ставится задача, чтобы в стартующий летом новый сезон 2020-2021 годов вошел уже новый клуб. При этом речи об изменениях в тренерском штабе и команде не идет. Конкретные задачи на будущий сезон перед главной командой — участницей первенства России в зоне «Запад» ПФЛ будут поставлены Советом АНО.

Александр Савенко