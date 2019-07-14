Спорт

Пас из области в город, или Как из «747» сделать «24/7»

Сегодня, 16 июля, футбольный клуб «Псков-747» стартует в очередном первенстве России. В эти минуты в столице наша команда играет с дебютантом турнира ПФЛ — «Олимпом» (Химки). Верная традиции откликаться на значимые события в мире спорта, ПЛН посвящает этот материал началу нового сезона, в ходе которого псковский футбол, вероятно, ждут серьезные изменения. Сразу оговоримся: речь пойдет не о новациях в тактике или приобретениях на трансферном рынке, а о статусе клуба, участии в его судьбе первых лиц области и города, а также о деньгах — в них всё обычно и упирается в российском футболе.

Как нам стало известно из собственных источников, в ближайшее время псковский клуб может стать не ООО, в соучредителях которого Псковская область и физическое лицо, а муниципальной автономной некоммерческой организацией. Из «клуба Севастьянова», в соучредителях которого физическое лицо и область (она многие годы так или иначе участвовала в финансировании – направляя бюджетные средства или приводя в ФК «социально ответственный бизнес»), клуб должен стать стопроцентно городской АНО, учрежденной муниципальным образованием «Город Псков». По сведениям ПЛН, замысел отдать этот «пас» в город, родилась в администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников, глава областного спорткомитета Иван Штылин и президент футбольного клуба Алексей Севастьянов перед матчем ФК «Псков-747». 2018 год

По словам президента «Пскова-747» Алексея Севастьянова, идею он поддерживает, впрочем, к детальному обсуждению будет готов позднее, после встреч с руководителями области и города, когда уже появится точная «дорожная карта». Отмечу, что такие встречи за последнее время несколько раз планировались, но затем переносились на более поздний срок.

Пока конкретная информация о преобразованиях в футбольном хозяйстве не вышла в публичную плоскость и контуры будущего до конца не ясны, можно только предполагать, какие тут видятся резоны и аргументы. Попробуем разобраться в этой передаче и разгадать, какие последствия она может иметь для игры №1 в Пскове.

Прежде всего следует отметить, что в результате планируемой реформы область избавит себя от необходимости ломать голову над источниками финансирования футбольного клуба. Напомним, что многие годы Дом Советов так или иначе был вынужден решать эту проблему. В 2013 году губернатором Андреем Турчаком был представлен новый генеральный спонсор - Великолукский мясокомбинат. Уже на презентации стало понятно, что для владельца предприятия Владимира Подвального идея отстегивать ежегодно порядка 20 млн рублей (при общем бюджете ФК — около 50 млн) — так себе идея.

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Восторгов он не выражал, но «тяготы и лишения» бизнес с высокой социальной ответственностью переносил стойко: деньги на футбол несколько лет давал (прекратилась эта поддержка несколько лет назад, с появлением в Великих Луках своей профессиональной команды).

Алексей Севастьянов дарит владельцу «Великолукского мясокомбината» Владимиру Подвальному именную футболку «Пскова-747». Губернатор Андрей Турчак аплодирует приходу генерального спонсора. 2013 год

В дальнейшем, уже при губернаторе Михаиле Ведерникове, власть обращалась к представителям крупного бизнеса (таким, например, как глава группы компаний «ЛУГ», экс-депутат областного Собрания Ян Лузин) с предложением поддержать псковский клуб.

Впрочем, все эти шаги проблему не решали — совершенно очевидно, что клуб испытывает финансовые сложности. При этом лишних денег ни у кого нет. С уходом области из числа учредителей ООО и переходом ФК на муниципальную «половину поля» всё это становится головной болью не региона, а города. Нужна Пскову профессиональная команда — поддерживайте.

Одно из нечастых посещений экс-главой Пскова Яном Лузиным и бывшим мэром Михаилом Хороненом футбольной арены. 2008 год

Второй важный момент: судя по всему, «архитекторы» футбольной реформы рассчитывают на то, что смена «лица» футбольного клуба должна поспособствовать приходу потенциальных спонсоров и рекламодателей, которые не спешат вкладываться в клуб, ассоциирующийся с именем основателя - бизнесмена, депутата и главы областной федерации футбола Алексея Севастьянова. Потенциальные партнеры ФК, может, и хотели бы дать на футбол, но не Севастьянову и его «747» (в названии клуба и спорткомплекса – бывшего стадиона «Локомотив», если кто не знает, три счастливые цифры Севастьянова, в числе соучредителей ООО - его дочь, а на футбольном поле в нападении «Пскова-747» - сын).

При губернаторе Турчаке посещение матчей «Пскова-747» стало традицией для многих чиновников и депутатов. На снимке: Алексей Севастьянов, исполнительный директор клуба, ныне замглавы администрации Пскова Александр Коновалов, Андрей Турчак, экс-глава Пскова Иван Цецерский и глава облизбиркома, ныне вице-губернатор Николай Цветков

В-третьих, здесь важны имиджевый и репутационный моменты. Понятно, что ситуация, когда, в соответствии со сложившимся стереотипом, власти поддерживают «частный клуб» (подчеркиваю: здесь я говорю не о реальном положении дел, а о том, как это воспринимается в обществе) не находит поддержки у большинства. Теперь футбол должен будет финансировать бизнес.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов

В-четвертых, очевидно, что псковскому футболу нужны перемены, чтобы вернуть интерес зрителей. Полупустые трибуны, как следствие неяркой игры, посредственных результатов и отсутствие в составе команды даже не звезд, а просто нестандартно мыслящих футболистов, на которых ходил бы болельщик – все это так, как бы горько это не было признавать.

Псковский футбол сегодня, увы, неинтересен и блекл. Даже если сравнивать его не с лучшими российскими и мировыми примерами. Псковский футбол сегодня проигрывает даже самому себе образца, скажем, конца 1980-х или рубежа веков.

Тогда было интересно, сейчас – нет. Тогда в душах болельщиков была жива надежда на то, что у команды есть перспективы, она будет расти и стремиться к высоким целям. Тогда были яркие игроки – один начинавший путь в большой футбол Дмитрий Аленичев чего стоит! Тогда, на излете советской эпохи, на товарищеские матчи в Псков приезжали лучшие команды страны (ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», московское и минское «Динамо») - причем, практически в основных составах. А после игры еще и лотерея с возможностью выиграть авто – еще в СССР. Всё это заставляло болельщиков заполнять трибуны «Машинки» до отказа. 7 тысяч зрителей, 10 тысяч, 12 тысяч и даже больше — это реальная посещаемость матчей тех лет. Сейчас о подобном даже нельзя мечтать – понятно, тогда всё было другим, и все же, и все же.

В общем, перемены нужны, чтобы возродить футбол и вернуть интерес к нему.

И здесь следует напомнить, что в советский период истории главные футбольные команды Псковщины, выступавшие во втором дивизионе первенства СССР («Электрон» и «Машиностроитель»), были фактически заводскими. Кстати говоря, именно на тот период (если точно — это был 1973 год) приходится, пожалуй, главное достижение псковских мастеров кожаного мяча — выход «Машиностроителя» в финал Кубка РСФСР. В 1990-е и начале 2000-х, в бытность президента клуба Александра Лилицы (в дальнейшем он прогорел после разного рода сомнительных операций) это была уже команда Псковской области. Самый яркий эпизод тех лет — работа в Пскове легендарного советского тренера, экс-наставника сборной страны Эдуарда Малофеева.

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В начале 2010-х Эдуард Малофеев некоторое время тренировал «Псков-747»

Ставший губернатором в 2004 году Михаил Кузнецов отказался от финансирования профессионального футбола, считая, что поддерживать нужно массовый, прежде всего детский, спорт. И тогда же, в середине 2000-х Алексей Севастьянов, и ранее оказывавший поддержку псковскому футболу, решил создать футбольный клуб. Тем более, что бизнесмен взял в длительную аренду стадион «Локомотив» (ныне спорткомплекс «747»). Разумеется, «Псков-747» не является прямым правопреемником прежних наших клубов, но именно так многими и воспринимается. Алексей Севастьянов умел находить понимание у руководителей региона, что обеспечило финансовую поддержку из бюджета при губернаторе Андрее Турчаке. Отметим, что отец экс-главы области является главой футбольной федерации Северо-Запада России. «Золотой век» псковского клуба — первый срок губернатора Турчака, когда денег в бюджете хватало на многое, в том числе на поддержку «747». При этом, как постоянно подчеркивали в клубе, выделяемые областью деньги идут прежде всего на детско-юношескую школу клуба, а не на взрослых профессионалов, играющих в первенстве России (зона «Запад» второго дивизиона). С приходом в регион Михаила Ведерникова позиции руководства клуба пошатнулись.

Михаил Ведерников и Алексей Севастьянов с футболистами после матча профессиональных команд Великих Лук и Пскова. 2018 год

Кстати говоря, губернатор Михаил Ведерников уже бывал на матчах «Пскова-747» и ФК «Луки-Энергия», смог составить впечатление об атмосфере на стадионах и количестве зрителей.

Предположу, что предпочитающий делать ставку на тех, у кого горят глаза и беспокойно бьются сердца (только таких берут в «Команду 2018») - и здесь видит примерно так же: глаза у футболистов должны гореть — и чтоб все работали и тренировались исключительно в заявленном режиме 24/7, образно говоря — без обедов и выходных.

Если серьезно, то наряду с ожиданиями (как уже названными, так, возможно, и некими другими) присутствуют и серьезные риски. А что, если никаких изменений к лучшему не произойдет и всё закончится, по большому счету, сменой вывесок? Или - того хуже – приведет к неким негативным последствиям для всего псковского футбола? Если вспомнить его историю в советский период и в 1990-2000-е попытки что-то кардинально поменять и поставить футбол на более прочные рельсы зачастую приводили к тяжелым последствиям, вплоть до закрытия клуба. Это и сейчас не выглядит нереальным. У нас вообще — в любой сфере - реформы начинаются неизвестно почему, проводятся как попало, и в результате выходит по-черномырдински: хотели как лучше, получилось как всегда.

Что будет с детской футбольной школой «Пскова-747»? Не нарушится ли вся система подготовки футболистов и вывода их с детско-юношеского уровня во взрослый спорт?

Изменится ли в очередной раз название главной псковской команды — если да, то что придет на смену «Электрону», «Машиностроителю», «Пскову-2000», «Пскову-747»? В общем, вопросов немало - и здесь есть над чем подумать. И уж точно следует привлечь к разговору общественность, предпринимателей, спортсменов, болельщиков — словом, всех тех, для кого важен футбол и от кого зависит его развитие в нашем городе.

Александр Савенко