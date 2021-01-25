Спорт

Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью стартовал в 76-й дивизии

На полигоне Завеличье под Псковом стартовал чемпионат Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по зимнему офицерскому троеборью. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, соревнования проводятся по различным программам сходя из возрастных групп участников.

В первой возрастной группе будут соревноваться офицеры до 30 лет, им предстоит совершить 30 выстрелов из пистолета Макарова, проплыть 300 метров в бассейне и пробежать на лыжах 10 км. Офицерам второй возрастной группы, куда входят военнослужащие от 30 до 40 лет, нужно совершить по 20 выстрелов из пистолета Макарова, проплыть 200 метров в плавательном бассейне и пробежать 5 км на лыжах. А в третьей возрастной группе (старше 40 лет) офицеры выполнят по 10 выстрелов из пистолета, проплывут 100 метров и преодолеть дистанцию 5 км на лыжах, рассказал помощник командира соединения по физической подготовке подполковник Юрий Лохматов.

В первый день состязаний участники прошли 2 этапа (стрельба из пистолета и заплыв в плавательном бассейне на дистанцию в соответствии со своей возрастной группой). Третий этап пройдет сегодня на дистанции лыжной гонки.

Особенностью этих соревнований стало, что впервые наравне с мужчинами участие в них принимают и военнослужащие-женщины, которым заменили лыжную гонку на бег (1 км в спортивном комплексе).

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда соединения для участия в чемпионате Воздушно-десантных войск по зимнему офицерскому троеборью.